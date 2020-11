Wrócił handel w galeriach. Coś się zmieniło [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Galerie działają w ścisłym reżimie sanitarnym, obowiązują m.in. limity klientów. Np. w Galaxy jednocześnie nie może przebywać więcej niż 3800 osób.

Podczas porannej fali zakupowej liczba odwiedzających nie przekroczyła trzech tysięcy - mówi Joanna Dybowska z Centrum Handlowego Galaxy w Szczecinie. - Choćby patrząc na odpływ i przypływ osób wchodzących i wychodzących z obiektu, znacznie krócej spędzają czas w obiekcie, czyli zostało spełnione to założenie, że do centrum przychodzi się nie po to, żeby pochodzić i pooglądać wystawy, tylko po konkretne rzeczy. Zrobić zakupy i wrócić do domu.



Częściowy lockdown dla galerii handlowych obowiązywał przez 3 tygodnie od 7 listopada.