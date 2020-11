Siostry z Koszalina chcą pomóc chorym z koronawirusem

Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Siostry Szensztackie z Koszalina pomogą chorym na COVID-19. Wszystkie są ozdrowieńcami, pokonały koronawirusa. Teraz chcą oddać osocze.

- Przede wszystkim jesteśmy za życiem, za każdym życiem - mówi siostra Eligia Pawlisz. - Jeżeli możemy pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu koronawirusa, a wiemy co to znaczy cierpieć z tego powodu, chciałybyśmy pomóc tym ludziom. To chrześcijański obowiązek wypływający z miłości bliźniego. Wiem, że mogę tak pomóc, to chcę to uczynić.



Siostry szensztackie opiekują się sanktuarium maryjnym na Górze Chełmskiej w Koszalinie.