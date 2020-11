Między Szczecinem a obwodnicą Kobylanki można jechać S10

Między Szczecinem a obwodnicą Stargardu można przejeżdżać trasą ekspresową czyli S-10. Wykonawca prac przekazał dziś do eksploatacji przebudowaną obwodnicę Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa.

Dobudowano tam brakującą drugą jezdnię, ale nie tylko. Wykonawca zbudował również nową łącznicę na Węźle Kobylanka, która zastąpiła wcześniejszy zjazd na stary przebieg S10, gdzie często dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń.



Powstała nowa jezdnia wspomagająca między wsią Niedźwiedź, a Zdunowem. Zjazd z krajowej 10 zamknięto. Nie ma tam już przystanku autobusowego.



Te wszystkie prace spowodowały, że można było już między granicą administracyjną Szczecina, a obwodnicą Kobylanki oznakować drogę krajową jako S10. Daje to łącznie, czyli do obwodnicy Stargardu trasę typu S o długości niemal 20 kilometrów.