113 kotów. A jeden, albo dwa - dla Ciebie! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej można odwiedzać codziennie od poniedziałku do soboty. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej przebywa obecnie 113 kotów. Wiekszość czeka na nowe domy.

Ta jesień jest szczególna, bo - jak się okazuje - chętnych na to, by przygarnąć koty, jest mniej niż zwykle.



- Zapraszam serdecznie, kotów mamy naprawdę sporo - mówi Katarzyna Hermanowicz, kierowniczka schroniska. - W zeszłym roku o tej porze mieliśmy zdecydowanie mniej. Myślę, że okres pandemii tak wpłynął, ludzie może boją się przyjeżdżać i mieć kontakt z innymi osobami - podejrzewa.



Co zrobić aby mieć własnego kota? To proste:



- Trzeba przyjechać do nas, przyjść, obejrzeć, wybrać sobie kociaka i wziąć do domu. I pokochać - dodaje Hermanowicz.



Okazuje się tylko, że kwestia, kto tu tu kogo wybiera, może się okazać sporna...



- To jest Kiara. Kiara jest wzięta z domu kota, ma siedem miesięcy - opowiada pani Marzena, która niedawno przygarnęła zwierzę. Jak podkreśla, kocha zwierzęta, a na pytanie, czemu wybrała akurat tego kota, odpowiada krótko:



- To ona mnie wybrała, nie ja ją.



Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej można odwiedzać codziennie od poniedziałku do soboty, a na wizytę najlepiej umówić się telefonicznie.