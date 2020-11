Festiwal Garaże - Finał [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Za nami trzecia edycja Festiwalu Garaże. Nagrodę dla najlepszego zespołu otrzymała grupa Planety. Jury oczarowała muzyka z pogranicza piosenki poetyckiej, amerykańskiego folku i popu.

1. miejsce - Planety, Zduńska Wola

2. miejsce - Ganczarska, Łańcut

3. miejsce - Mushka, Milanówek

- Jestem w ogromnym szoku, nie spodziewaliśmy się, dziękujemy za wyróżnienie, za to, że mogliśmy tu być, dziękujemy też całej ekipie, która to wspaniałe wydarzenie organizowała, super robota! - oceniła wokalistka Planet.Nagroda to bon o wartości 3 tysięcy złotych. Zespół planuje przeznaczyć go na prace nad swoją debiutancką płytą.Festiwal Garaże promuje młodych artystów i nowe brzmienia w muzyce. Finałowy koncert odbył się w studiu S-1 Radia Szczecin. Na scenie zaprezentowały się cztery debiutujące zespoły wyłonione z ponad 120 zgłoszeń. Całość była transmitowana online oraz na antenie Radia Szczecin.Wyróżnieni w konkursie:"Dziką kartę", czyli automatyczny udział w przyszłorocznej edycji festiwalu Garaże otrzymała grupa Gra sów z Poznania.Organizatorem festiwalu są Strefa Kultury Studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Academia.Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i dofinansowane ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.