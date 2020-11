Trwa akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu - m.in. na to trafią środki z dystrybucji świecy Caritas.

- A zatem, coś nowego. Ale mam nadzieję, że świece dotrą do wszystkich. Po pierwsze będą znakiem solidarności, płomieniem miłosierdzia na naszym stole, ale też pomogą nam zgromadzić środki na działania wobec dzieci, wobec rodzin, wobec potrzebujących na cały przyszły rok - dodał.



W całej Polsce kościelna instytucja przygotowała 2 miliony świec.Obawiamy się, czy frekwencja w kościele w czasie epidemii pozwoli rozprowadzić wszystkie świece - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Dlatego zachęcamy, by - w różny sposób - zaopatrywać się w nasze świece, nie tylko w czasie niedzielnej mszy świętej, bo tam wciąż są ograniczenia, co do liczby osób - zaznaczył.I stąd pomysł, by rozprowadzać świece także przez internet.Więcej informacji na stronie internetowej W tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli. Akcja ma charakter ekumeniczny, bo jest organizowana przez Kościół Katolicki, Prawosławny i Protestancki.