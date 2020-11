Amfetamina, marihuana, Kołobrzeg, policja, areszt

Fot. KMP Kołobrzeg

Ponad 800 gramów narkotyków ukrywał mężczyzna zatrzymany przez kołobrzeską policję. 36-latek przetrzymywał zabronione substancje w swoim mieszkaniu. Na trop wpadli miejscowi kryminalni.

Podczas przeszukania podejrzenia policji potwierdziły się - w mieszkaniu znaleziono paczki z amfetaminą i marihuaną. Ich łączna waga to ponad 800 gramów.



36-letni mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podczas przesłuchania przyznał się do posiadania środków odurzających.



Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za kratkami może jednak pozostać dłużej - grozi mu do 10 lat więzienia.