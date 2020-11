Komunikacja miejska: czy wystarczy zmiana nawyków?

Mieszkańcy narzekają, a władze się głowią: co zrobić, aby komunikacja miejska w Szczecinie działała lepiej?

Rozmawiali o tym goście "Kawiarenki Politycznej" na antenie Radia Szczecin.Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska w regionie, mówił, że to trudne wyzwanie dla włodarzy miasta.- Prawda jest taka, że Szczecin jest bardzo rozłożystym miastem przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców: 400 tysięcy. W związku z tym komunikacja kosztuje dość sporo - zauważył.Władze miasta chcąc zachęcić szczecinian do korzystania z komunikacji rozważają obniżenie cen sieciówek kosztem zwiększenia opłat za strefę płatnego parkowania. To nie rozwiąże problemu - przekonywał radny Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Duklanowski.- Działania miejscowe to nie jest rozwiązanie; zmienia się miasto i sytuacja, przybywa samochodów osobowych. To problem, który trzeba rozwiązać i jest to jedno z ważniejszych zagadnień - ocenił Duklanowski.A może każdy powinien zacząć zmiany od siebie? - pytał radny Bezpartyjnych, Marek Kolbowicz.- Nie chodzi może o politykę transportową, ale o zmianę nawyków. Zmieniając nawyki zmienimy także liczbę aut wjeżdżających spoza Szczecina codziennie do naszego miasta. To ok. 70 tysięcy samochodów - wskazał Kolbowicz.Na komunikację miejską Szczecin przeznacza co roku ponad 150 milionów złotych.