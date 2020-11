Internetowy pomysł na Adwent szczecińskiego księdza

Zamiast czekoladek, zadania duchowe, modlitwa i piosenka religijna. Ksiądz Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry stworzył internetowy kalendarz adwentowy dla młodzieży i dorosłych.

To pomysł m.in. na katechezę dla uczniów w czasie epidemii, kiedy lekcje religii są w sieci, a liczba miejsc w kościele ograniczona z uwagi na obostrzenia sanitarne.Dziś w Kościele rozpoczął się Adwent, czyli czas bezpośredniego oczekiwania na Boże Narodzenie. Obejmuje okres czterech najbliższych niedziel, w którym obok różnych praktyk religijnych, popularne są kalendarze adwentowe. Ks. Maciej Wagner, duszpasterz akademicki w szczecińskiej katedrze przedstawia swój internetowy pomysł kalendarza.- Kalendarz przygotowany w formie bardzo interaktywnej, gdzie każdego dnia czekają jakieś duchowe zadania. I modlitwa, i piosenka religijna, i zatrzymanie nad fragmentem Ewangelii. Nie chcę zdradzać wszystkich "zadań". Niech to będzie swego rodzaju niespodzianka - powiedział ks. Maciej Wagner.- To inna forma niż rekolekcje adwentowe, które towarzyszą przygotowaniom do świąt - dodaje ks. Maciej. - Myślę, że to współczesna i bardzo ciekawa forma zatrzymania się, wejścia, wykorzystania czasu, który daje nam Kościół, czasu Adwentu.Kalendarz można znaleźć na stronie facebookowej szczecińskiej katedry.