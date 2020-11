Ważne zmiany organizacji ruchu w Świnoujściu

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Prace drogowe przyczyną kolejnych zmian organizacji ruchu na ulicach Świnoujścia.

Chodzi o ulicę Trentowskiego, która od poniedziałku zostanie czasowo wyłączona z użytkowania kierowców. Do 7 grudnia zmotoryzowani zmuszeni więc będą do korzystania z objazdów ul. Cieszkowskiego.



To nie koniec utrudnień w Świnoujściu. W związku z budową wschodniej obwodnicy, od wtorku zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Steyera i Daszyńskiego. Tym samym dojazd do promów „Bielików” czasowo odbywać się będzie przez ul. Marynarzy i Wybrzeże Władysława IV.