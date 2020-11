Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Poszukiwany 32-latek wpadł w ręce szczecińskiej policji podczas kontroli drogowej.

Mężczyzna miał do odsiadki trzy miesiące. Za kratami może spędzić jednak więcej czasu - jak się okazało prowadził motocykl bez prawa jazdy, do tego po spożyciu alkoholu. Trafił już do aresztu.