Grupa Azoty Police ma nowego ambasadora [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Student Uniwersytetu Szczecińskiego Michał Tolko został Ambasadorem Marki Grupa Azoty Police.

Wyłoniono go spośród trzynastu zgłoszonych w tym roku kandydatów.



Jego głównym zadaniem będzie reprezentowanie największego polskiego koncernu chemicznego wśród studentów, którzy w przyszłości mogliby zostać pracownikami spółki - mówi Prezes Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki.



- Nam zależy na świeżej krwi, świetnych pracownikach. Grupa Azoty - z racji historycznej -ma do czynienia ze zmianą pokoleniową. Bardzo dużo osób odchodzi teraz na emeryturę i musimy zastępować je nowymi osobami - zdeterminowanymi i mającymi świetne przygotowanie - dodaje dr Wardacki.



Tegoroczny Ambasador Marki Michał Tolko jest pierwszym studentem Uniwersytetu Szczecińskiego, który otrzyma comiesięczne stypendium wspierające także jego własne projekty naukowe.



- Myślę, ze jest to szansa, zamierzam to wykorzystać i sprawić, że więcej studentów z Uniwersytetu Szczecińskiego będzie mogło podążyć moją ścieżką. Będę chciał zorganizować wiele spotkań ze specjalistami z Grupy Azoty, oprócz tego wiele konkursów dla studentów, uczniów oraz potencjalnych pracowników. Jest wiele staży, wszystko jest przed nami - tłumaczy Tolko.



Program Ambasador Marki realizowany jest w czterech największych spółkach Grupy Azoty: Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu i w Policach.