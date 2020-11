Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Głosowanie na tegoroczne projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przełożone.

Ruszy nie jak planowano we wtorek, a za tydzień w poniedziałek o 9. Mieszkańcy będą mogli oddać swoje głosy do 21 grudnia do godziny 9 - taki komunikat przekazało miasto. Powodem przesunięcia głosowania jest odwołanie autorów projektu "Kurs na północ" odrzuconego przez komisję weryfikacyjną budżetu.