Fot. pixabay.com / KlausHausmann (CC0 domena publiczna)

Zbiórkę organizuje Caritas i uczniowie miejscowej szkoły. Szkolne koło Caritasu z podstawówki numer 2 zachęca do przekazywania m.in. środków czystości i higieny osobistej.

Produkty trafią do pacjentów chorych na Covid-19. Artykuły można przynosić do budynku szkoły - przy wejściu jest specjalny pojemnik na dary. Akcja potrwa do siódmego grudnia.