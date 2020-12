Protest rolników w północnych Niemczech

Setki traktorów i maszyn rolniczych od wczesnych godzin rannych blokuje centrum logistyczne LIDLA w Rostoku, oraz podobne centrum sieci handlowej REWE w Kilonii.

Rolnicy protestują przeciwko polityce rolnej władz federalnych, a także przeciwko polityce cenowej dużych sieci handlowych.Podobne protesty odbywały się w sobotę i niedzielę w wielu miastach Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej Westfalii oraz w Hamburgu.W Kilonii ponad siedemdziesiąt traktorów zablokowało dojazd do centrum logistycznego sieci REWE. Z kolei w Rostoku rolnicy zablokowali centrum sieci - LIDL. Jest to akcja protestacyjna niemieckich rolników, którzy nie zgadzają się z cenami, jakie otrzymują za swoje produkty i płody rolne. Ich zdaniem zbyt niskie ceny produktów rolno-spożywczych doprowadzają ich do ruiny.Protest jest skierowany przeciwko wielkim sieciom handlowym, które - jak twierdzą organizatorzy demonstracji - wykorzystują swoją monopolistyczną przewagę, aby zaniżać ceny produktów rolnych i spożywczych.