Syrenie Stawy rozjaśniały i są bezpieczniejsze [ZDJĘCIA]

Syrenie Stawy. Fot. Urząd Miasta Szczecin

Nowe oświetlenie parkowe i system monitoringu na Syrenich Stawach w Szczecinie.

Ta zrewitalizowana dwa lata temu część Lasu Arkońskiego, to jedno z ulubionych miejsc spacerowych szczecinian. Teraz ustawiono tam 80 latarni ledowych, którymi można sterować: ściemniać lub rozjaśniać, w zależności od wybranego ustawienia dostosowanego do pory dnia i nocy lub natężenia ruchu na alejkach.



Druga nowość to monitoring. 21 kamer zainstalowano między innymi na słupach oświetleniowych.



Inwestycja kosztowała prawie milion dwieście tysięcy złotych.