Wizytówka Wolina do remontu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Most obrotowy nad Dziwną w Wolinie doczeka się renowacji.

Jak mówi Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina, wybudowany w 1958 roku most jest jedną z wizytówek miasta.



- Most obrotowy jest unikatem na skalę Europy i mechanizm pamięta już lata 60. Rzeczywiście czasem dochodzi do takich sytuacji, że mechanizm otwierania mostu się zacina - mówi Grzybowska.



Częstszego otwierania mostu oczekują z kolei w sezonie sami żeglarze. Wkrótce to będzie możliwe.



- Za pośrednictwem naszej spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego będziemy realizować modernizację samego mechanizmu otwierania mostu. W tym momencie jest to na etapie dokumentacji i w przyszłym roku myślę, że wiosną prace zostaną rozpoczęte i również w przyszłym roku zakończone - zapowiada Grzybowska.



Inwestycja będzie kosztowała blisko 400 tysięcy złotych.