Trzy dni obrad, żeby wyłonić "Szefa Wszystkich Szefów". Dyskusja w "RSnW"

Wybór ostatecznej wersji nie był łatwy - tak w "Radiu Szczecin na Wieczór" mówili oceniający projekt pomnika Krzysztofa Jarzyny.

Miasto wyłoniło zwycięski pomysł na instalację przedstawiającą postać "Szefa Wszystkich Szefów" z kultowej komedii „Poranek kojota” w poniedziałek.- Było dużo emocji przy wyborze projektu - wspomina dr Jarosław Bondar, architekt Miasta Szczecin. - Na konkurs wpłynęło pięć prac. Ta praca była jedną z dwóch, które rozważałem jako zwycięzcę konkursu. Obrady trwały trzy dni. Dwa dni obrad i trzeci dzień to ogłoszenie wyników i ujawnienie autorów wszystkich pięciu prac.Tego typu instalacje są powszechne u naszych sąsiadów - dodał Robert Abelite, pilot wycieczek i przewodnik turystyczny. - Tego typu instalacje, rzeźby, nie pomniki, są bardzo popularne na terenie Niemiec. Można wejść w tzw. interakcję, można wcielić się w rolę bohatera, dosłownie wejść w rzeźbę.Pomnik Krzysztofa Jarzyny to projekt, zgłoszony do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przez blogera Pawła Krzycha. Szczecinianie poparli go w głosowaniu w 2018 roku.Autorkami zwycięskiego projektu są Ewa Bone i Ewa Kozubal z Bogdańca. Pomnik stanie na Łasztowni w pobliżu innej instalacji - „hollywoodzkiego” napisu „SZCZECIN”. Koszt całej instalacji ma wynieść 170 tysięcy zł.