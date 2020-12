"Gryfickie fenomeny" piórem radnego Burczy

Radny Grzegorz Burcza zbierał materiały do książki przez ponad 10 lat. źródło: https://www.facebook.com/grzegorz.burcza/

Jak powstał najsłynniejszy oparzeniowy oddział w szpitalu i jak powstawała lokalna Solidarność - to tylko niektóre tematy książki pt. "Gryfickie fenomeny". Jej autorem jest powiatowy radny, Grzegorz Burcza.

Książka powstała na 75 lat polskiej Ziemi Gryfickiej. Jak tłumaczy autor, bardzo mało jest publikacji na temat spraw powiatowych, a to niezmiernie ciekawe historie.



- Tę lukę pamięci chcę wypełnić. Jestem też niesamowicie dumny, bo udało mi się dotrzeć do wielu ludzi, którzy jeszcze - na szczęście - żyją. Chciałem temat przybliżyć, bo uważam, że przez wiele lat był zaniedbywany - uzasadnił Burcza.



