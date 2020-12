We wrześniu osłabiony ptak trafił pod opiekę leśników i pracowników Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie. Fot. Marcin Kaczmarek (Nadleśnictwo Barlinek)

Puchacz zwyczajny Bubo bubo to największa sowa w Europie. Fot. Marcin Kaczmarek (Nadleśnictwo Barlinek)

"Bubo bubo" zwrócony naturze - samiec puchacza w pełni sił wrócił do barlineckich lasów.

We wrześniu osłabiony ptak trafił pod opiekę leśników i pracowników Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie. Wygłodzona sowa potrzebowała czasu na regenerację.Po ponad dwóch miesiącach troskliwej opieki puchacz wydobrzał na tyle, że mógł wrócić do swojego domu.Puchacz zwyczajny Bubo bubo to największa sowa w Europie. Jest stosunkowo nielicznym gatunkiem, objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.