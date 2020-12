Budżet Kołobrzegu na 2021 rok. "To stagnacja, a nie rozwój"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

33 miliony złotych deficytu przy wydatkach na poziomie 324 milionów złotych - tak kształtuje się przyjęty w środę budżet Kołobrzegu.

Chociaż ogłaszając projekt budżetu, władze miasta podkreślały, że jest on naznaczony pandemią, to radni opozycyjni - w czasie środowej sesji - mówili, że kryzys nie jest dla prezydent Anny Mieczkowskiej żadnym usprawiedliwieniem.



Maciej Bejnarowicz, przewodniczący klubu PiS - w imieniu opozycji - krytykował władze Kołobrzegu za zachowawczy budżet.



- Budżet stagnacji, a nie rozwoju. Nie wykorzystujemy tego kryzysu do zmiany podejścia zarządzania miastem, na bardziej kreatywne, dalekowzroczne i efektywne. Mocni grają na kryzysie i wygrywają, a my jesteśmy samorządem mocnym, bogatym i powinniśmy z tego kryzysu zdecydowanie lepiej skorzystać - tłumaczył Bejnarowicz.



Adam Hok, przewodniczący klubu „Nowy Kołobrzeg” przypominał, że w dobie kryzysu prezydent miasta zaplanowała inwestycje na poziomie 36 milionów złotych, a sam projekt budżetu określił, jako odpowiedzialny.



- Podejście zachowawcze, kompromisowe, pomiędzy chęcią rozwoju miasta a realnymi możliwościami miasta jest - po prostu - podejściem odpowiedzialnym - zapewniał Hok.



Za przyjęciem budżetu Kołobrzegu zagłosowało 13 radnych. Pozostałych ośmioro wstrzymało się od głosu.