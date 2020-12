Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających już prawie gotowe

Budynek będzie posadowiony na 160 palach. Mat. Prime Construction

Kończy się budowa Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających, które powstaje w Szczecinie, przy ulicy Dębogórskiej.

Będzie to nowoczesne laboratorium, gdzie badania będą prowadzić naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie - mówi Weronika Bulicz, rzecznik prasowy uczelni.



- Znajdzie się tam kilka, tak zwanych modeli redukcyjnych statków. To są wielkoskalowe modele, czyli statki w pomniejszeniu, które znajdą się tam w przestrzeniach laboratoryjnych i będą służyły do opracowywania badań, projektów i wdrażania nowych rozwiązań w żegludze - tłumaczy Bulicz.



Badania maja dotyczyć m.in. nawigacji statków. Już dziś na akademii Morskiej w Szczecinie przygotowywane są zespoły naukowców, którzy rozpoczną prace w Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających.



- I tutaj będzie to zarówno inżynieria ruchu morskiego, systemy pozycjonowania czy manewrowania statkiem. Będą tutaj opracowywane systemy nawigacyjne, satelitarne. Ponadto przede wszystkim te miniatury statków pozwolą prowadzić obserwację, czyli sprawdzać w praktyce, jak dany projekt czy rozwiązanie będzie mogło funkcjonować już w świecie rzeczywistym - dodaje Bulicz.



Budowa Centrum to największa inwestycja w szkolnictwie wyższym w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Koszt Centrum to prawie 30 milionów złotych.