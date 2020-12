Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Poważna awaria wodociągów na Osiedlu Bukowym w Szczecinie. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji będą naprawiać usterkę dopiero w czwartek.

To oznacza, że od 9:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.



Dotyczy to mieszkańców aż 25 ulic w tym rejonie miasta. Chodzi między innymi o obszar od ulicy Akwarelowej poprzez Kolorowych Domów i Chłopską aż do ulicy Gwarnej.



Bez wody pozostaną także mieszkający na osiedlu Nad Rudzianką oraz Kijewko. Szczecińskie wodociągi podstawią beczkowozy. Szczegółowe informacje można uzyskać się pod numerem telefonu: 994.