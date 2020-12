Inwestorzy do strefy ekonomicznej w Myśliborzu poszukiwani [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Strefa ekonomiczna pod Myśliborzem gotowa, a gmina zaprasza inwestorów.

Strefa to 30 hektarów terenu w pobliżu węzła zjazdowego z drogi ekspresowej S3 na wysokości Renic - mówi Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza.



- Wszystko jest w tej chwili gotowe, trwają ostatnie działania geodezyjne. Czekamy na początek nowego roku, ponieważ z tym terminem zbiega się rozpoczęcie otwarcia strefy i pierwszych przetargów dla inwestorów. Mam nadzieję, że będą zainteresowani tą niezwykle atrakcyjną lokalizacją, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, w podstrefie Myślibórz - mówi Sobolewski.



Jak podkreśla Sobolewski, strefa powstała z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.



- Czekamy na tego pierwszego inwestora, bo on uwiarygodni wszystkim pozostałym zainteresowanym, że to jest rzeczywiście świetna lokalizacja. Tak nam podpowiadają koledzy i partnerzy, którzy mają podobne doświadczenia. Korzystamy tutaj z wielkiego wsparcia zaprzyjaźnionego burmistrza Kostrzyna. On powiedział: Piotr, ten pierwszy jak ci wejdzie, to później będzie efekt domina - mówi burmistrz Myśliborza.



Inwestycja kosztowała 11 mln złotych, z czego blisko 7 udało się pozyskać ze środków unijnych.