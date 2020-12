Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowy sprzęt dla strażaków - to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego w Międzyzdrojach.

Nowa przyczepka do przewożenia sprzętu przeciwpożarowego trafi do straży pożarnej w Lubinie. Będzie kosztować ok. 50 tysięcy złotych.



W kategorii zadań społecznych największym powodzeniem cieszył się pomysł zorganizowania Święta Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy. Festy ma kosztować ok. pięciu tysięcy złotych.