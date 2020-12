Gaszą pożary, ratują ludzi. Strażacy-ochotnicy z Kołczewa wystąpili w filmie

Nie tylko gaszą pożary, ale również ratują ludzi z wypadków samochodowych, klęsk naturalnych czy nawet ściągają koty z drzew - to strażacy-ochotnicy.

O tych z jednostki w Kołczewie w gminie Wolin powstał krótki film, ukazujący ich codzienną pracę.To krótka, nieco ponad trzyminutowa produkcja. Możemy jednak dzięki niej zobaczyć cały przebieg akcji strażaków: od momentu odebrania wezwania, przez jazdę ciężkim pojazdem na sygnale, dotarcia na miejsce zdarzenia i udzielenia niezbędnej pomocy.Każdy ze strażaków-ochotników pełni służbę po godzinach swojej podstawowej pracy, dzięki której zarabia na utrzymanie. Jak połączyć dwa etaty, a do tego mieć jeszcze czas dla siebie i bliskich? Nie zdradzamy wszystkiego i odsyłamy do filmu. Można go znaleźć na facebookowym profilu OSP Kołczewo