Zarząd Portów chce nowego Strażaka

Fot. Jarosław Gaszyński [Radio Szczecin/Archiwum]

Nowy statek do gaszenia pożarów w portach chce kupić Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście.

Właśnie został ogłoszony przetarg na zakup takiej jednostki - mówi Monika Woźniak- Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście. - Port chce kupić nowy statek pożarniczy. To jest statek, który będzie zapewniał asystę m.in. gazowcom, ale też będzie służył do ochrony przeciwpożarowej w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście.



W Zespole Portów potrzebne są dwa statki, przystosowane do gaszenia pożarów. Ten stacjonujący w Szczecinie to jednostka o długim stażu pływania.



- Obecnie w Zespole Portów Szczecin-Świnoujście mamy dwie jednostki tego typu. Nowa jednostka Strażak-26 pełni służbę w porcie w Świnoujściu i zapewnia asystę gazowcom, a Strażak-24 jest do dyspozycji w porcie w Szczecinie. Strażak-26 zakupiliśmy w 2015 roku, a więc jest w wieku przedszkolnym. Strażak-24 jest pełnoletni - dodaje Monika Woźniak-Lewandowska.



Nowy Strażak ma wejść do służby do czerwca 2022 roku. Koszt inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych.