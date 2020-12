Najmłodsi świętowali "Mikołajki na Sportowo"

Fot. pixabay.com / qimono (CC0 domena publiczna)

To był dzień pełen wrażeń i emocji dla dzieci z przedszkola specjalnego "Chatka Puchatka" w Szczecinie.

Maluchy bawiły się pod hasłem "Mikołajki na Sportowo". Przedszkolaki miały do swojej dyspozycji dmuchany zamek i rzutnię do celu. Były także medale, słodycze i prezenty.



Jak mówi Monika Wojciechowska, dyrektor przedszkola specjalnego Chatka Puchatka dla dzieci taka sportowa impreza jest także doskonałą formą rehabilitacji. - Nasze dzieci są zawsze bardzo aktywne, mimo swoich niepełnosprawności. Dbamy o to, żeby były w dużym ruchu, żeby były rehabilitowane, stymulowane. Impreza Mikołajkowa jest połączeniem świetnej zabawy, a zarazem rehabilitacji. One nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ćwiczą.



W "Mikołajkach na Sportowo" z dziećmi z przedszkola specjalnego "Chatka Puchatka" aktywnie bawili się także sportowcy - paralekkoatletka i reprezentantka Polski Sabina Stenka-Szymańska i piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni Szczecin.