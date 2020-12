Mimo wirusa PŻB na plusie

Nova Star to prom wybudowany w 2011 roku, jednorazowo może na swój pokład zabrać 1215 pasażerów. źródło: Polska Żegluga Bałtycka S.A. - Polferries

Polska Żegluga Bałtycka radzi sobie w okresie epidemii. Zarząd PŻB szacuje, że ten rok zamknie "na plusie".

Wiosna była tragiczna dla armatora; ruch pasażerski spadł o 70 procent, na promach o kilkadziesiąt procent mniej było samochodów ciężarowych, ale teraz jest o wiele lepiej.



- Promy są na tyle wydajne, że rynek cargo jest - o dziwo - na takim samym poziomie jak i rok temu, a nawet przewozy we wrześniu na linii Świnoujście wzrosły o 6 proc., co jest niespodzianką i to nie powoduje załamania - mówi Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.



Spadek w ruchu turystycznym został zastąpiony przez pasażerów linii lotniczych.



- Osłabienie polskiej waluty powoduje, że przychody co najmniej o 10 procent wzrosły z samego tytułu wzrostu szwedzkiej korony. Dodatkowo popyt na ropę, jej ceny znacznie zmalały, jeśli zużywaliśmy paliwa za 100 milionów, a teraz jest ono o 40 procent tańsze, więc można sobie wyobrazić jakie mamy oszczędności - zaznaczył prezes Redmerski.



Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje pięć promów. Na początku roku prom Nova Star przez dwa miesiące zawiesił rejsy do Szwecji z powodu epidemii wirusa.