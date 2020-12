Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Za narkotyki może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Przestępca ze Szczecina odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia.

DO zdarzenia doszło latem w śródmieściu Szczecina. Policjanci ustalili podejrzanego i odwiedzili 20-latka w mieszkaniu. W trakcie przeszukania znaleźli worki foliowe z białym i różowym proszkiem oraz słoik z kilkunastoma różowymi tabletkami.



Po przebadaniu okazało się że jest to amfetamina oraz MDMA. Ilość znalezionych narkotyków pozwala na jednorazowe odurzenie ponad 300 osób.



Policjanci zatrzymali mężczyznę. Trafił do aresztu tymczasowego. Był w przeszłości karany. Przyznał się do winy.



Twierdził, ze narkotyki posiadał na własny użytek, a zamówił je przez internet. Teraz grozi mu od roku do 10 lat za kratami.