Wirtualny Jarmark oraz realny Targ Świąteczny - zapraszają

Nie na ulicach i placach miasta, ale w sieci - rozpoczyna się tegoroczny Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy.

Powstała specjalna platforma internetowa, dzięki której można zrobić zakupy u wystawców, którzy w ostatnich latach gościli w naszym mieście.- W takim wirtualnym jarmarku będziemy mogli wybrać sobie konkretny domek, dowiemy się co można kupić w tym domku. Otrzymamy też pełną informację, gdzie te swoje zakupy można sfinalizować - mówi Celina Wołosz, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia.Jarmark potrwa do końca roku. A od 9 do 20 grudnia otwarty będzie - już nie wirtualny - Szczeciński Targ Świąteczny.Na dwóch placach pojawi się około 40 wystawców, ale nie będzie wydarzeń towarzyszących ani spotkań z Mikołajem.