PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły dla kierowców przejazd pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Składowej w Stargardzie.

Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu, która potrwa do początku stycznia. Wówczas drogowcy ponownie zamkną wiadukt i otworzą go dopiero w maju przyszłego roku.