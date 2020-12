Stary odstojnik przyczyną skażenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nieczystości z ośmiu wielorodzinnych budynków w miejscowości Radzanek. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ścieki komunalne spływające do rzeczki Stepnica i dalej: do jeziora Budzieszowskiego - niedługo znikną.

Nieczystości wyprowadzane są z ośmiu wielorodzinnych budynków w miejscowości Radzanek.



Przyczyną skażenia środowiska - od wielu lat - okazał się stary odstojnik pochodzący z lat 60. ubiegłego stulecia.



- Dwa lata temu zostałem burmistrzem i docierały sygnały, że co jakiś czas jezioro jest skażone. Szukaliśmy przyczyny; nie mogliśmy niczego znaleźć. Po głębszej analizie stwierdziliśmy, że to urządzenie, będące urządzeniem przelewowym, powodowało tak duże skażenie - mówi burmistrz Maszewa, Paweł Piesio.



W miejscu starego odstojnika władze gminy Maszewo wybudować chcą mini-oczyszczalnię ścieków. Na ten cel samorząd uzyskał 500 tysięcy złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



Nowa oczyszczalnia ma zostać oddana do użytku najpóźniej w 2022 roku.