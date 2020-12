Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezenty dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemeńsku i Domu Dziecka w Stargardzie zbiera Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.

PIG zachęca do przynoszenia do jej siedziby przy al. Wojska Polskiego 86 paczek ze słodyczami, które trafią do podopiecznych obu placówek.



Przedsiębiorcy zachęcają również do wpłat na konto - zbierają tam datki na sprzęt kuchenny czy pralki do ośrodków.