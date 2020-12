Der Spiegel: W Kongresie USA wzrasta masowy opór wobec Donalda Trumpa

Kapitol Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, pełniący funkcję siedziby Kongresu Stanów Zjednoczonych (amerykańskiego parlamentu). Fot. pixabay.com / tpsdave (CC0 Public Domain)

Niemieckie media twierdzą, że amerykański Kongres zbuntował się przeciwko decyzji Donalda Trumpa w kwestii wycofania około 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.

Hamburski tygodnik "Der Spiegel" z zadowoleniem informuje, że w Kongresie USA wzrasta masowy opór wobec Donalda Trumpa.



USA oraz natowscy sojusznicy od lat domagają się od Niemiec wydatków w wysokości 2 proc. PKB, co wynika z podpisanych sojuszniczych zobowiązań. Niemcy nie spełniają tych zobowiązań i wydają na obronność 1.38 proc. PKB. W 2018 roku było to tylko 1.24 proc. PKB. Niemiecki rząd zapewnia, że do 2024 roku będzie systematycznie zwiększać wydatki na obronność, które za pięć lat wyniosą 1.5 proc. PKB.



Politycy niemieccy nie mają wątpliwości, że zamiar wycofania części wojsk amerykańskich z niemieckich baz jest zemstą Donalda Trumpa za uchylanie się Niemiec od wydawania dwóch procent PKB na obronność.



Niemieckie media sugerują, że gdyby Trump wygrał wybory, to proces wycofania armii amerykańskiej znad Renu rozpocząłby się wkrótce. Jednak jak twierdzi agencja prasowa DPA, w Kongresie trwa dyskusja na ten temat i na razie plany wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec zostały zablokowane. Jeszcze w tym roku Kongres Stanów Zjednoczonych zamierza uchwalić budżet obronny USA, który później jeszcze musi podpisać Donald Trump.