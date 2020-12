Ćwiczyli w ciężkich warunkach. Terytorialsi na pętli [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przeprawa przez rzekę, strzelanie i patrole z pełnym obciążeniem. Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli tzw. pętlę taktyczną.

To zadania, które sprawdza przygotowanie mundurowych do pracy w ciężkich warunkach.



- Jak szkoliłem się i służyłem to zazwyczaj to był okres letnio-wiosenny, teraz byliśmy w pełnym oporządzeniu. Kiedy się maszeruje, kiedy się wykonuje dużo aktywności, to człowiek zapomina o chłodzie - mówi kapral Cezary Laskowski.



- Celem pętli taktycznej jest sprawdzenie umiejętności nabytych przez żołnierzy. Od prostych działań taktycznych, poprzez strzelanie, po działanie w terenie. Podstawowe rzemiosło żołnierskie, czyli podejście do przeszkody i pokonanie przeszkody - tłumaczy pułkownik Tomasz Borowczyk, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



16-dniowe szkolenie zakończyło kilkudziesięciu żołnierzy. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy ich pół tysiąca.