62-latek przewoził w samochodzie 7,5 kg narkotyków

Fot. Komenda Miejska Policji

7,5 kg marihuany przewoził w samochodzie 62-letni mężczyzna zatrzymany przez kołobrzeską policję.

Narkotyki odkryli policjanci z drogówki w czasie pomiaru prędkości na drodze S6. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że bagażnik samochodu prowadzonego przez mieszkańca powiatu polickiego wypełniony jest narkotykami. Badania potwierdziły, że było to prawie 7,5 kg marihuany.



Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do kołobrzeskiej komendy. 62-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności.