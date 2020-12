Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomoc żywnościowa trafiła do prawie stu seniorów w diecezji koszalińsko kołobrzeskiej. Paczki z jedzeniem przekazali wolontariusze Caritas. Akcja jest organizowana w każdy piątek.

Ludzie starsi potrzebują pomocy - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas.



- Z racji pandemii koronawirusa boją się wyjść i zrobić zakupy, czy też choroba przykuła ich do łóżka. Nasi wolontariusze otaczają opieką starsze osoby, dostarczając im paczki. W niej jest makaron, klopsy czy gołąbki w słoikach, konserwa, dżemy. Ostatnio dostaliśmy też darowiznę pomidorów w puszcze. Jest cukier i przede wszystkim chleb. To są produkty, które mogą posłużyć przez tydzień czasu - mówi Roda.



Jedzenie do paczek kupuje Caritas. Pomagają też darczyńcy.