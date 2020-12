Kupcy z lubieszyńskich targowisk zapraszają na zakupy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przedsiębiorcy, po wprowadzeniu obostrzeń przez rząd kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, praktycznie z dnia na dzień zostali bez pracy.

- Teraz próbują do zakupów świątecznych przekonać Polaków - mówi Dariusz Bednarski, jeden z kupców z Lubieszyna. - Zapraszamy was - dlaczego? Głównie ze względu na to, że jesteśmy w tej trudnej sytuacji covidowej, która nas wszystkich dotyka w tej chwili. Mamy bardzo ciężko również na naszym targowisku, zapraszamy więc wszystkich, mamy bardzo szeroki asortyment.



Targowiska w Lubieszynie przed pandemią były jednymi z najchętniej odwiedzanych. Teraz dosłownie świecą pustkami, a kupcy boją się, że nie przeżyją już drugiego w tym roku zamknięcia.



- Jest bardzo mało naszych stałych klientów, którzy przyjeżdżali z Niemiec, Danii czy Norwegii. Targowisko cieszyło się bardzo dużą popularnością. Odwiedzali nas również Polacy, którzy przyjeżdżali ze Szczecina i Dobrej Szczecińskiej. Ceny mamy do negocjowania, zawsze możemy się dogadać, rozmawiamy w tym samym języku - przekonuje Bednarski.



Niedawno marszałek województwa oraz samorządowcy z przygranicznych gmin apelowali do premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego o zezwolenie na tak zwany mały ruch graniczny. Taka zasada obowiązuje w sąsiedniej Brandenburgii, co w praktyce oznacza możliwość przyjazdu na zakupy bez konieczności kwarantanny.