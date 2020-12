Jak szczecinianie spędzą tegoroczne święta? Sprawdziliśmy

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

W kameralnym gronie czy jednak w zgodzie z tradycją, czyli wraz z całą rodziną? Jak w tym roku spędzimy - naznaczone sytuacją pandemiczną - święta Bożego Narodzenia? Zapytaliśmy o to szczecinian.

- Zamierzamy jechać do córki, nie jest to daleko, parę kilometrów od Szczecina. - Rodzina z daleka, z którą nie mam na co dzień kontaktu - no jednak się nie pojawi. - Ja nie wyobrażam sobie spędzić bez rodziny tych świat. - Święta będę spędzała z mężem. Dzieci oddzielnie i my oddzielnie - mówili przechodnie.



Rząd ogłosił, że święta będzie można spędzić w gronie domowników lub maksymalnie w grupie pięciu osób nie mieszkających ze sobą.