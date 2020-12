Zrób zakupy dla osoby bezdomnej. Akcja PCK

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To szczególny czas, w którym nikt nie może być sam, dlatego wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, co roku organizowali kolację wigilijną dla osób bezdomnych.

Tym razem uniemożliwi im to pandemia. Trzeba szukać alternatywnych rozwiązań.



Zachodniopomorski oddział PCK takie alternatywne rozwiązanie już znalazł. Od 11 do 13 grudnia - a więc w przyszły weekend - w sklepach sieci Stokrotka pojawią się kosze, do których każdy będzie mógł wrzucić coś od siebie.



Najbardziej potrzebne są różne rodzaju makaronu, ryż, kasza, konserwy i wszystko to, co ma długi okres przydatności do spożycia. Z zebranych darów wolontariusze przygotują paczki dla bezdomnych i wręczą im je jeszcze przed świętami. Pod stałą opieką zachodniopomorskiego oddziału PCK w Szczecinie znajduje się 160 osób.