Politycy: szczepionka to jedyna droga prowadząca do normalności

Fot. pixabay.com / Dimhou (CC0 domena publiczna)

Goście "Kawiarenki Politycznej" mówią jednym głosem: należy się zaszczepić. To najlepsze rozwiązanie, aby skończyła się epidemia koronawirusa i żebyśmy mogli wrócić do normalności.

- Jestem ozdrowieńcem, ale się zaszczepię - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach. - Te lata pracy tych antyszczepionkowców, to jest jakaś aberracja, to kwestionowanie szczepionek.



Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa również zapewnił, że zaszczepi się wraz z rodziną. - A dzisiaj przed rządzącymi przede wszystkim wyzwania logistyczne - kto, gdzie i kiedy, żeby nie było chaosu.



- W akcję informacyjną i promocyjną powinien włączyć się też prezydent Andrzej Duda - uważa poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Dariusz Wieczorek. - W zawiązku z tym przykład idzie z góry, opozycji nie trzeba do tego namawiać. Dzisiaj przede wszystkim potrzeba akcji informacyjnej.



- Szczepionka pozwoli uodpornić się przed koronawirusem, ale też zmieni nasze nawyki - dodał poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki. - Myślę, że szczepionka pozwoli nam przezwyciężyć strach przed złapaniem wirusa, przed wychodzeniem z domu czy spotykaniem się ludźmi.



A według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Polsce ma być około 8 tysięcy punktów szczepień. Szczepienia mają być darmowe i rozpocząć się na przełomie stycznia i lutego.