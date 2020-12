Biografia pierwszego, po II wojnie światowej, szczecińskiego wojewody już na papierze

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

"Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912 -1989" - to tytuł biografii pierwszego, po II wojnie światowej, szczecińskiego wojewody. Książka właśnie ukazała się rynku.

Autorką jest Katarzyna Rembacka, pracująca na co dzień w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.



- Borkowicz był wojewodą zaledwie 4 lata, od 1945 do 1949 roku. - Zależało mi na opowiedzeniu całej historii jego życia - mówi Rembacka.



- Taki był pomysł i taki zamysł, żeby to była biografia całościowa, czyli wykraczająca właśnie poza te 4 lata. Chcę, żeby ten Borkowicz był też Berkowiczem, Luśkiem, ambasadorem, prezesem kinematografii, skromnym redaktorem i naznaczonym piętnem komuny przymusowym emerytem, który od 1968 roku znalazł się poza nawiasem życia publicznego i politycznego - tłumaczy Rembacka.



- Borkowicz to ideowy komunista, który tym komunizmem pod koniec życia niezwykle się rozczarował - dodaje autorka. - Najpierw było ciężko w okresie przedwojennym, później bardzo specyficzne historie o tym, co polscy komuniści przeżywali w związku z sowieckim. Później jest nagroda - laury, wille, samochody i wyjazdy zagraniczne. Stąd określenie czerwony burżuj, bo to też jego charakteryzowało w określonym momencie.



