Merkel zapewnia o dalszej rządowej pomocy dla gospodarki

Kanclerz Angela Merkel. Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)

W przyszłym tygodniu niemiecki parlament będzie debatował o budżecie na rok 2021. Kanclerz przyznała, że walka z "koronakryzysem" zwiększy dług o minimum 180 miliardów euro, co będzie wymagało zawieszenia działania tak zwanego hamulca zadłużenia.

Angela Merkel zapewniła niemieckich przedsiębiorców, że podobnie jak w tym roku, również w przyszłym otrzymają oni od państwa pomoc finansową.



W niedzielę Instytut Roberta Kocha w Berlinie poinformował o prawie 18 tys. W tym czasie zmarło w powodu koronawirusa 255 osób. Coraz więcej osób zarażonych na koronawirusa trafia do szpitali. W porównaniu do kwietnia tego roku jest to aż o 40 proc. więcej.



Pomimo generowania dużych długów od początku pandemii koronawirusa rząd starał się mobilizować środki finansowe aby przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu - powiedziała w najnowszym nagraniu wideo Angela Merkel. Jeszcze raz zaapelowała do obywateli o cierpliwość i solidarność.



Kanclerz jest przekonana, że wraz z udostępnieniem szczepionki krok po kroku będzie można pokonać wirusa. "Władze federalne, landowe i gminne muszą dobrze i konstruktywnie współpracować, aby jak najlepiej poradzić sobie z pandemią i jej skutkami. Rząd federalny nadal będzie robić wszystko, co konieczne , aby chronić zdrowie ludzi, wzmacniać niemieckie firmy i tworzyć miejsca pracy" - powiedziała Merkel, zapewniając o szczerości swoich słów.