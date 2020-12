Po co do Karpacza, skoro można do Widuchowej?! [DUŻO ZDJĘĆ]

Platforma widokowa znajduje się na Słowiańskiej Górze. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nikt się tego nie spodziewał - mówią widuchowianie, bo takich tłumów nigdy tu nie było. Każdego dnia turyści przyjeżdżają zobaczyć nową platformę widokową, a w weekendy trudno o miejsce parkingowe. Korzystają lokalni producenci, a włodarze gminy snują wielkie plany.

Turyści przyjeżdżają z całego regionu - spotkaliśmy osoby z Polic, Gryfina, Szczecina, Stargardu, Dębna, ale też z Niemiec.



Wszyscy są platformą widokową zachwyceni.



- Wietrznie, ale pięknie! Fajne widoki! Super to zrobili! Bardzo ładnie i wszystko z niej widać! - mówią o swoich wrażeniach turyści.



W weekendy swoje stoiska na końcu ulicy Zielonej wystawiają miejscowi rolnicy i Koło Gospodyń Wiejskich. Można kupić sery, pasztety, przetwory, stroiki świąteczne, jemiołę czy wiejskie jajka.



Mieszkańcy na pytanie, czy kiedykolwiek było tu tyle ludzi, odpowiadają zgodnie: nie.



- Państwo widzą, co się dzieje. Karpacz, można powiedzieć! - Wieża jeszcze nie jest otwarta, a już te tłumy, które tutaj ciągną, sugerują, że naprawdę będzie to fantastyczne miejsce dla lokalnych sprzedawców. - Piękna sprawa jak tyle ludzi tu jest! - mówią.



Paweł Wróbel, wójt gminy Widuchowa jest przekonany, że korzyści będzie jeszcze więcej.



- Powstanie tej platformy to przełomowy dla nas moment. Ludzie przyjadą, zobaczą i sądzę, że gdy wiosną wystartujemy już z pełną ofertą turystyczną, to zostaną na dzień, na weekend, a może przyjadą na wakacje - planuje.



Oficjalne otwarcie platformy - ze względu na pandemię - zostało zaplanowane na wiosnę.



Platforma widokowa znajduje się na Słowiańskiej Górze, widać z niej panoramę okolicy i miejsce, gdzie rozwidla się Odra. Inwestycja jest zrealizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.



Obiekt powstał według projektu szczecińskiej pracowni AB Studio.