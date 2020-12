Legendarny "latający ołówek" po dwóch dobach dotarł do Muzeum Oręża Polskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Fot. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Myśliwiec, którego z Dęblina do naszego regionu sprowadzano aż dwie doby. To dlatego, że chodzi o eksponat - samolot MiG-21 PFM.