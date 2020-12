Goście RSnW o tegorocznym Budżecie Obywatelskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Budowa chodnika, placu zabaw czy bezpiecznego przejścia - to projekty, które trafiły na listę do głosowania w tegorocznym Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Czy jednak nie są to zadania gminy? - zastanawiali się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".



Jak jednak tłumaczyła Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego UM - paradoks polega na tym że zadanie gminy i budżetu obywatelskiego się pokrywają. - Tak naprawdę Budżet Obywatelski, to jest pół procenta wydatków z gminy, naszego budżetu miasta, wydzielone na Fundusz Obywatelski, czyli wciąż zadania publiczne, tylko geneza jest nieco inna, tutaj mieszkańcy proponują i zgłaszają nam swoje pomysły.



A głosowanie w SBO ruszyło w poniedziałek. Do wyboru jest 113 projektów. W puli jest z kolei 14,5 mln zł.



Każdy z nas może oddać 5 głosów. Dwa na pomysły ogólnomiejskie i 3 na lokalne. Głosowanie - tradycyjnie i internetowe - potrwa do 21 grudnia