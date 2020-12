Ponad tysiąc trzysta złotych - tyle statystyczny Polak wyda w tym roku na święta. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu firmy Deloitte.

- Aby sobie to lepiej zobrazować, przełóżmy tę kwotę na dni robocze - mówi Monika Banyś, specjalistka rynku pracy.- Średnie wynagrodzenie netto w Polsce wynosi 3733 zł, to oznacza, że osoba zarabiająca średnią krajową musi na to przeznaczyć 8 dni roboczych - tłumaczy Banyś.W zeszłym roku średnie wydatki świąteczne Polaków wynosiły ponad 1800 złotych.