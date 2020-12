Chciał tylko odebrać swoje rzeczy, a został pobity i okradziony

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Chciał odebrać swoje ubranie, więc pobili go i okradli. Czterech mężczyzn odpowie teraz za to przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło latem. Pokrzywdzony swoje rzeczy trzymał w wynajmowanym niegdyś od pewnej kobiety pokoju. Postanowił je odebrać, więc udał się na miejsce. Tam zastał jednego z podejrzanych, partnera właścicielki mieszkania. Doszło do kłótni. Sprzeczka przeniosła się na zewnątrz do pobliskiego lasu. Dołączyli do niej koledzy mężczyzny, który był w mieszkaniu.



Czterech mężczyzn rzuciło się na pokrzywdzonego. Pobili go i zabrali mu telefon, biżuterię i portfel - wszystko łącznie warte było około tysiąca złotych.



Policjanci zatrzymali napastników w wieku od 33 do 49 lat. Trzech trafiło do aresztu tymczasowego. Jeden jest pod dozorem policji. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia

Pozostali byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa - im grozi od 2 do 18 lat za kratami.