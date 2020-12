Węzeł Kijewo znowu nieco inaczej. Sprawdź, jak jechać

Dynamicznie zmienia się organizacja ruchu przy przebudowywanym Węźle Kijewo. Od wtorkowego poranka wykonawca prac zawężał jezdnię w stronę Szczecina i tworzyły się korki.

Teraz prace trwają jeszcze przed skrzyżowaniem ulicy Zwierzynieckiej z Kurzą. To jednak nie koniec prac w tym miejscu.- Utrudnienia związane są z przygotowaniami do otwarcia swobodnego przejazdu w stronę miasta nad autostradą A6 - powiedział rzecznik szczecińskiego oddziały GDDKiA Mateusz Grzeszczuk. - Proces zmiany organizacji ruchu i prac z tym związanych będzie trwał jeszcze przez najbliższy tydzień, ponieważ muszą być elementy tej poprzedniej organizacji ruchu usunięte.- Ruch w kierunku Stargardu odbywa się już płynnie - dodaje Grzeszczuk. - Ten wiadukt już jest dostępny dla kierowców, ruch odbywa się w stronę Stargardu tym starym wiaduktem, gdzie dotychczas jeździło się w dwóch kierunkach.Do wiosny przyszłego roku przez Węzeł Kijewo będzie można jeździć dwoma wiaduktami. Później znów zmieni się organizacja ruchu. Wszystkie prace, razem z rozjazdami potrwają jednak do połowy 2022 roku.